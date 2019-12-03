  1. Пятый канал
  4. Пожар произошел в ангаре на юге Петербурга

Пожар произошел в ангаре на юге Петербурга

, 3:43 | Алиса Маркова 46

Объявлен повышенный уровень возгорания. По предварительным данным произошло обрушение.

Фото: ТАСС / Илья Питалев

Ангар полыхает в Пушкинском районе Петербурга. По данным МЧС, горит складское помещение размером 150 на 80 метров и высотой 15 метров. Возгоранию присвоен повышенный ранг. Сообщается, что в результате пожара произошло обрушение конструкций ангара. Отмечается также, что к месту происшествия движутся два пожарных поезда и химико-радиометрическая лаборатория.

На месте работают 220 сотрудников МЧС, также задействованы 49 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Также пока неизвестно что стало причиной пожара. Обстоятельства выясняются.

По предварительной информации, по адресу, где тушат пожар, располагается таможенный склад.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.41
0.33 70.97
0.42
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

3:43
Пожар произошел в ангаре на юге Петербурга
3:31
Соль, песок или химикаты? Как бороться с гололедом — мнения специалистов
3:00
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам
2:27
Хирург во время операции позволил Стасу Михайлову положить на грудь икону
1:58
На Amazon продавали елочные украшения с видами Освенцима
1:29
День Прокла: Что нельзя делать 3 декабря и как на Руси в этот день проклинали нечисть

Сейчас читают

Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам
День Прокла: Что нельзя делать 3 декабря и как на Руси в этот день проклинали нечисть
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]