Пожар произошел в ангаре на юге Петербурга

Ангар полыхает в Пушкинском районе Петербурга. По данным МЧС, горит складское помещение размером 150 на 80 метров и высотой 15 метров. Возгоранию присвоен повышенный ранг. Сообщается, что в результате пожара произошло обрушение конструкций ангара. Отмечается также, что к месту происшествия движутся два пожарных поезда и химико-радиометрическая лаборатория.

На месте работают 220 сотрудников МЧС, также задействованы 49 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Также пока неизвестно что стало причиной пожара. Обстоятельства выясняются.

По предварительной информации, по адресу, где тушат пожар, располагается таможенный склад.