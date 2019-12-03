Как косметологи-самоучки ввели новый тренд «губы-осьминоги»

В соцсетях выбирают лучшие «губы-осьминоги». Просто подкачать уста теперь уже не модно. Творят это «ажурное нечто» косметологи-самоучки. Победителю конкурса обещают тысячу долларов, и фотографий участниц с каждым днем все больше.

Результаты секретного конкурса опубликованы на закрытой странице социальной сети. Все таки большинство участников соревнования — не профессионалы, самоучки. Пациентов обычно принимают на дому и не афишируют, чем занимаются. Но именно сообщество подпольных косметологов породило новую моду.

Губы-осьминоги, губы-зонтики. А еще дьявольские губы, кровавые патиссоны. Чтобы добиться такого эффекта, пациентке придется потерпеть.

Доктор из Instagram не использует анестезию, а во время операции в явно нестерильных условиях может выпить и покурить — это наставник косметологов-самоучек. Вот они тянут свои телефоны, чтобы зафиксировать все манипуляции, а потом применять их уже на своих пациентах. Награжденные самодельными сертификатами специалисты по всей стране рекламируют новое изобретение наводя ужас на профессиональных пластических хирургов.

Ян Воскресенский выяснял, стоит ли такая красота жертв.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто придумал «губы-осьминоги».