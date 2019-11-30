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Губы в виде осьминогов стали трендом у российских женщин

, 12:16 | Ниса Мурзанаева Фото 2 677

Изменять форму губ придумал скандальный косметолог Емельян Брауде.

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Фото, видео: Instagram @elliottjonesbeauty, @dr.amelia.alieva__, @aesthetik_med

Российские женщины увлеклись новым трендом — губами в виде осьминогов. В Instagram появилось множество публикаций, в которых красавицы демонстрируют изменения во внешности. Результат косметологической процедуры в сети уже окрестили «губами-осьминожками» или «дьявольскими губами». Реакция пользователей соцсети на бьюти-новинку весьма неоднозначна.

«Шикарные губки!»

«А можно так с их извилинами в голове поработать?» — отзываются фолловеры.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dr. Анжела Курманалиевна (@dr.amelia.alieva__)

Девушки обращаются в клиники, где им обкалывают губы инъекциями с филлером. В результате процедуры контур приобретает волнообразную форму.

Новый бьюти-тренд разработал и внедрил скандально известный новатор в сфере косметологии — россиянин Емельян Брауде. Примечательно, что мужчина до сих пор не имеет медицинского образования.

«Только он может так выйти за рамки обыденности! Просто король!» — оставила восторженный комментарий фанатка косметолога.

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