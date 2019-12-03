В Госдуме предлагают ввести уголовное наказание за продажу снюса и насвая

В Госдуме предлагают ввести в России уголовное наказание за продажу некоторых видов некурительного табака, в частности снюса и насвая. Об этом говорится в письме заместителя председателя думского комитета по образованию и науке Бориса Чернышова министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру просвещения Ольге Васильевой. Как сообщает RT, депутат отмечает, что в последние месяцы участились случаи отравления этими вызывающими сильную зависимость веществами, в том числе и смертельные. По его мнению, введенной четыре года назад административной ответственности в виде штрафов, явно недостаточно.

Помимо запрета на рекламу и уголовной ответственности для юридических и физических лиц, Чернышов предлагает проводить в школах специальные профилактические уроки, на которых подросткам рассказывали бы о вреде бестабачных никотиновых смесей.

«Только так мы сможем избежать угрозы тотального распространения отравы, от которой в первую очередь страдают дети в силу своего незнания», — уверен парламентарий.

В настоящее время административное наказание за продажу снюса и насвая подразумевает штрафы в размере четырех тысяч рублей для физлиц, до 12 тысяч рублей для должностных лиц и до 60 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти школьника в Новосибирске. Родители уверены, что причина его смерти — большая доза никотина.