ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало угрозой приложения для мобильных устройств, разработанные в России, в том числе и Face App. В ведомстве считают, что российский софт может нести под собой «потенциальную контразведывательную угрозу».

Соответствующее письмо опубликовал на своей странице в Twitter американский сенатор Чак Шумер.

«В этом году, когда миллионы скачивали FaceApp, я спросил ФБР, безопасно ли приложение. Ну, ФБР только что ответило. И они сказали мне, что любое приложение или продукт, разработанный в России, в том числе и FaceApp, является потенциальной угрозой контрразведки», — написал лидер демократов.

Twitter @SenSchumer

Отмечается, что наибольшее беспокойство у ФБР вызывают так называемые правовые механизмы, благодаря которым российские власти якобы могут получить удаленный доступ к каналам связи и серверам внутри страны без согласия провайдеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности. По мнению Чака Шумера, персональные данные миллионов американцев могут оказаться в руках российского правительства.