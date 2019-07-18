Член сената американского конгресса, лидер демократов Чак Шумер направил письмо в адрес руководства Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (ФТК), в котором назвал российское приложение Face App угрозой национальной безопасности страны и призвал принять соответствующие меры, сообщает РИА Новости.

« FaceApp использует искусственный интеллект, чтобы изменить фотографии пользователей, делая их моложе или старше, или выбирая противоположный пол. Однако, чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным », — говорится в тексте письма.

Twitter @SenSchumer

По мнению политика, фото из приложения в дальнейшем могут использоваться третьими лицами без согласия пользователей. Чак Шумер склонен считать, что персональные данные миллионов американских граждан могут попасть в руки правительства России и связанных с ним неких организаций. Демократ при содействии ФБР и ФТК намерен выявить наличие соответствующих гарантий, при которых информация пользователей не сможет быть скомпрометирована.

Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки.

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