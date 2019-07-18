Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности — видео

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По мнению Чака Шумера, персональные данные миллионов американцев могут оказаться в руках российского правительства.

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Фото, видео : Andrey Arkusha? Henrik Josef Boerger, Antonio Melita / www.globallookpress.com, Twitter @SenSchumer, 5-tv.ru

Член сената американского конгресса, лидер демократов Чак Шумер направил письмо в адрес руководства Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (ФТК), в котором назвал российское приложение Face App угрозой национальной безопасности страны и призвал принять соответствующие меры, сообщает РИА Новости.

«FaceApp использует искусственный интеллект, чтобы изменить фотографии пользователей, делая их моложе или старше, или выбирая противоположный пол. Однако, чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — говорится в тексте письма.

Twitter @SenSchumer

По мнению политика, фото из приложения в дальнейшем могут использоваться третьими лицами без согласия пользователей. Чак Шумер склонен считать, что персональные данные миллионов американских граждан могут попасть в руки правительства России и связанных с ним неких организаций. Демократ при содействии ФБР и ФТК намерен выявить наличие соответствующих гарантий, при которых информация пользователей не сможет быть скомпрометирована.

Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волна резкого старения накрыла социальные сети.

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