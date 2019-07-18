Член сената американского конгресса, лидер демократов Чак Шумер направил письмо в адрес руководства Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (ФТК), в котором назвал российское приложение Face App угрозой национальной безопасности страны и призвал принять соответствующие меры, сообщает РИА Новости.
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По мнению политика, фото из приложения в дальнейшем могут использоваться третьими лицами без согласия пользователей. Чак Шумер склонен считать, что персональные данные миллионов американских граждан могут попасть в руки правительства России и связанных с ним неких организаций. Демократ при содействии ФБР и ФТК намерен выявить наличие соответствующих гарантий, при которых информация пользователей не сможет быть скомпрометирована.
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