Число пострадавших в ДТП под Белгородом возросло до четырех человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Белгородом увеличилось до четырех человек. Об этом 5-tv.ru сообщила представитель пресс-службы УМВД России по Белгородской области. Там же предоставили фото с места аварии.

«Сегодня около 8:40 утра на улице Зеленая села Архангельское Старооскольского городского округа произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ. Он двигался по маршруту Преображенка — Старый Оскол», — рассказали в полиции.

Представитель пресс-службы добавила, что транспортом управлял 60-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся.

«Предварительно в транспортном средстве находились 15 человек <…>. За медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе один несовершеннолетний», — сообщили в УМВД.

УМВД по Белгородской области

На месте ДТП работают автоинспекторы. Они обеспечивают безопасный объезд, а также устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДТП с автобусом под Белгородом пострадало не менее двух человек.