В США болельщики хоккейного клуба установили мировой рекорд

Фанаты американского хоккейного клуба «Херши Беарс» установили мировой рекорд по количеству игрушек, которые оказались на ледовой арене.

Этой традиции уже почти 30 лет. Поклонники кидают плюшевых медведей и зайцев, как только в матче открывается счет. В этот раз первый гол был в ворота «Хартфорда». Сразу после этого трибуны взорвались ликованием, и на льду выросли настоящие горы из 45-ти тысяч мягких игрушек!

Чтобы привести поле в порядок встречу остановили. Игрушки собрали в мешки. Теперь их отправят в школы и приюты. К слову, предыдущий рекорд также принадлежал болельщикам «Херши». В прошлом году они выбросили на лед около 38-ми тысяч мягких игрушек.