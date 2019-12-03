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  4. В США болельщики хоккейного клуба установили мировой рекорд

В США болельщики хоккейного клуба установили мировой рекорд

, 15:40 Эфирная новость 74

Болельщики забросали игроков 45 тысячами плюшевых игрушек.

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Фото, видео: YouTube / PennLive.com, 5-tv.ru

Фанаты американского хоккейного клуба «Херши Беарс» установили мировой рекорд по количеству игрушек, которые оказались на ледовой арене.

Этой традиции уже почти 30 лет. Поклонники кидают плюшевых медведей и зайцев, как только в матче открывается счет. В этот раз первый гол был в ворота «Хартфорда». Сразу после этого трибуны взорвались ликованием, и на льду выросли настоящие горы из 45-ти тысяч мягких игрушек!

Чтобы привести поле в порядок встречу остановили. Игрушки собрали в мешки. Теперь их отправят в школы и приюты. К слову, предыдущий рекорд также принадлежал болельщикам «Херши». В прошлом году они выбросили на лед около 38-ми тысяч мягких игрушек.

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