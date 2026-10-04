В Кремле начали подготовку к прямой линии с Владимиром Путиным

Подготовка к традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже идет. Об этом 4 октября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его комментарий опубликован в Telegram-канале ИС «Вести».

«В этом году мы уже <…> приступили к подготовке прямой линии», — сказал представитель Кремля.

Песков рассказал, что в этой работе активно задействуют нейросети. По его оценке, отечественный искусственный интеллект за последний год «существенно повзрослел». Теперь он сможет обрабатывать больший объем обращений, поступающих от граждан.

Путин 13 июля подчеркивал, что прямая линия остается живым разговором с людьми, хотя над ее подготовкой трудятся большие команды специалистов. По словам президента, поручения по итогам такого общения возникают из конкретных проблем, о которых рассказывают россияне.

Глава государства отмечал, что эти поручения — «не болтовня». Он связывал важность их исполнения с необходимостью оказывать людям конкретную помощь и реагировать на их обращения.

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