В Москве и Челябинске задержаны два главаря и 7 членов «Хизб Ут-Тахрир»*

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании двух главарей и семи членов запрещенной международной террористической организации Хизб Ут-Тахрир»*.

Известно, что спецоперация проводилась в Москве и Челябинске. Согласно данным ведомства, задержанные «целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти».

По месту их жительства в ходе обысков была изъята запрещенная пропагандистская литература, средства связи, электронные носители и прочее.

В отношении задержанных, уроженцев Центральной Азии, возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

* - запрещена в РФ.