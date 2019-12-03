В Москве и Челябинске задержаны два главаря и 7 членов «Хизб Ут-Тахрир»*

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании двух главарей и семи членов запрещенной международной террористической организации Хизб Ут-Тахрир»*.
Известно, что спецоперация проводилась в Москве и Челябинске. Согласно данным ведомства, задержанные «целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти».
По месту их жительства в ходе обысков была изъята запрещенная пропагандистская литература, средства связи, электронные носители и прочее.
В отношении задержанных, уроженцев Центральной Азии, возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
* - запрещена в РФ.