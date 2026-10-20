Письмо из прошлого: супруги нашли в стене дома послание 1914 года

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 41 0

Письмо было на неизвестном им языке.

Супруги нашли в стене дома письмо 112-летней давности

Фото: 5-tv.ru

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People: супруги нашли в стене дома письмо 112-летней давности

Невскрытое письмо 1914 года обнаружили супруги Кейт и Билл Пирс во время ремонта старинного дома в американском штате Иллинойс. Послание предназначалось жительнице соседнего дома. Об этом рассказала Кейт журналу PEOPLE.

Супруги купили особняк 1899 года постройки в январе 2022-го. Их привлекли сохранившиеся архитектурные детали: башенка, витражи и изогнутые молдинги. Позднее пара решила переделать кухню и перенести небольшой санузел в бывшую кладовую дворецкого.

Чтобы добраться до сантехники, понадобилось разобрать встроенную конструкцию вдоль стены. За ней лежал грязный и пыльный конверт с четырьмя иностранными марками.

«Он был не вскрыт и явно очень старый», — рассказала Кейт.

Сначала супруги не смогли определить язык письма. Кейт опубликовала находку в своем блоге, и один из подписчиков узнал шведский и перевел текст.

Оказалось, что мать писала дочери по имени Эльза о повседневной жизни в Швеции. В частности, она сообщала о плохом самочувствии отца и его проблемах со спиной.

Через день или два супруги внимательнее изучили адрес и поняли, что письмо отправили в соседний дом. Кейт предположила, что прежний жилец собирался передать конверт адресату, но так этого и не сделал. Почему послание оказалось за встроенной конструкцией, неизвестно.

Выбрасывать или увозить находку хозяйка не стала. Письмо поместили в рамку и повесили в отремонтированной ванной — рядом с местом, где оно пролежало больше века. Это стало способом сохранить часть истории дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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