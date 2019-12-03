К деятельности компании-перевозчика множество претензий после ДТП в Забайкалье

В Забайкалье опознали всех жертв аварии с рейсовым автобусом. 17 из них — жители Сретенского района. Еще двое — в том числе водитель — были родом из Читы. Трагедия произошла в минувшее воскресенье. Автобус рухнул с моста на лед реки Куенга. Причины аварии выясняются. Владелец транспорта задержан, и к его работе, как выяснил корреспондент Кирилл Ольков, уже есть множество претензий. Подробности в репортаже.

Водители теперь ездят по этой трассе с максимальной осторожностью и только в случае крайней необходимости. Перед мостом обязательно притормаживают. Отбойник, который пробил автобус, пока еще не восстановили.

Дорога здесь — одно название. Одна полоса, сплошной лед. Коммунальщики не убирают здесь снег, они вообще добираются сюда редко из Читы, которая находится больее чем в трехстах километрах. А на трассе Сретенск-Чита в районе моста нет ни одного предупреждающего знака, что это опасный участок дороги.

За транспортную безопасность отвечает Управление государственного автомобильного и дорожного надзора, куда накануне пришли с обысками следователи. С утра в здании переполох. Начальник ведомства настолько занят, что просто убегает от нас.

Его заместитель более разговорчив. Подтверждает, что обыски действительно были на пятом этаже. А еще уверяет, что его ведомство регулярно проверяло компанию-перевозчика, которую возглавляет задержанный предприниматель Сергей Пнев.

Другой вопрос, что это были за проверки. Вот данные о найденных нарушениях у компании, которую возглавлял Пнев. В документах указаны адреса, на которых велась деятельность компании-перевозчика, и которые проверяли специалисты. А вот что мы увидели в реальности: на улице Балябина — автосервис по ремонту легковых машин, на Линейной — деревянный дом, на Бутина — обычная многоэтажка. Ни документов, ни автобусов. Единственная зацепка — на Заводской. Но и эта мастерская, с разобранными на крыше «Газелями», не имеет никакого отношения к бизнесу Пнева. Как и к его деловому партнеру.

Иван Стрельников — предполагаемый компаньон Пнева. У него тоже есть ИП и он тоже занимается пассажирскими перевозками. Его боксы с автобусами прямо за зданием областного ГИБДД, где накануне тоже проходили обыски. Впрочем, люди, которые работают на Стрельникова, увидев нас, прячутся за воротами.

Местные жители рассказывают, что автобусы этой компании не раз попадали в сводки аварий с погибшими. Пассажиры регулярно жаловались на состояние водителей. Не выспавшиеся, они не успевали отдыхать и часто сами меняли маршрут. Это место в Сретенске, откуда и выехал автобус в Читу, называют автовокзалом. Вместо него — пустырь. Территория никем не охраняется, ворота открыты. Вот там автобусы стоят на морозе. Пассажиры покупают билеты на втором этаже, а потом идут на тот пятачок ждать посадки. Причем, здесь даже нет знака «Остановка»

Погибший в аварии на мосту водитель Сергей Кубасов, со слов его знакомого, очень уставал. Он, как и другие водители, сам ремонтировал автобус.

Получается, в штате перевозчика, которым руководят Пнев и Стрельников, нет даже механиков. В компании «Читаавтотранс», которая объединяет всех перевозчиков региона, эту информацию не комментируют.

Впрочем, и без этой оценки понятно — автобусы, принадлежащие компании Пнева перед рейсами осматривали формально и скорее для галочки в путевом листе. А для предпринимателей каждая поездка измерялась дополнительной выгодой. Чем чаще рейсы, тем больше выручка. Отсюда и сон за рулем, и превышение скорости и махинации с проверками, которые могут стать поводом для новых уголовных дел.