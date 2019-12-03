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На пленарном заседании Госдумы депутаты рассмотрят несколько законопроектов

, 16:58 Эфирная новость 100

Возврат «курилок» в аэропорты, запрет установки кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия и электронные трудовые книжки пройдут основное и заключительное чтения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Госдума во втором основном чтении рассматривает законопроект, который возвращает «курилки» в аэропорты. Минздрав по-прежнему против принятия документа. В ведомстве считают, что это приведет к увеличению числа курильщиков и росту заболеваний.

Депутаты также во втором чтении собираются обсудить законопроект о запрете устанавливать кондиционеры на фасадах объектов культурного наследия. Норма не распространяется на технические устройства охраны и сигнализации.

И еще один проект закона пройдет третье заключительное чтение – о введении электронных трудовых книжек. Бумажный формат постепенно уйдет в прошлое.

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