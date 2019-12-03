На пленарном заседании Госдумы депутаты рассмотрят несколько законопроектов

Госдума во втором основном чтении рассматривает законопроект, который возвращает «курилки» в аэропорты. Минздрав по-прежнему против принятия документа. В ведомстве считают, что это приведет к увеличению числа курильщиков и росту заболеваний.

Депутаты также во втором чтении собираются обсудить законопроект о запрете устанавливать кондиционеры на фасадах объектов культурного наследия. Норма не распространяется на технические устройства охраны и сигнализации.

И еще один проект закона пройдет третье заключительное чтение – о введении электронных трудовых книжек. Бумажный формат постепенно уйдет в прошлое.