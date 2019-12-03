Отец четверых детей Эмин Агаларов мечтает добавить в «команду» еще парочку

Отец четверых детей, российский азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агалаов признался, что продолжает мечтать о прибавлении в семействе. У него уже есть два сына и дочь от первого брака с Лейлой Алиевой, а прошлой зимой родила дочку вторая жена Агаларова — модель Алена Гаврилова. Девочку назвали Афиной.

«Хочется такие моменты поставить на паузу и просто кайфануть. Али, Мика, Амина, Афина и все равно хочется еще пару детишек в команду», — написал бизнесмен и музыкант в своем Instagram, опубликовав трогательный снимок со своими детьми.

Instagram @eminofficial

В этом стремлении Агаларова поддержали коллеги по шоу-бизнесу.

«Как это мило», — прокомментировала фото Ольга Бузова.

«Идиллия», — согласился с ней оперный певец, супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов.

Жирные лайки под постом оставили Александр Ревва и певица Глюкоза.

«Если хочется, значит будут».

«Эмин, не останавливайтесь на достигнутом! Вы прекрасный отец чудесных деток!»

«Демографический непорядок! Эмин, исправляйте ситуацию!» — пишут комментаторы.

Пару дней назад, как сообщал 5-tv.ru, Эмин Агаларов опубликовал ролик, посвященный дню рождения сыновей. Близнецам Али и Мике исполнилось 11 лет.