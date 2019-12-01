«Моя любовь и гордость»: Эмин Агаларов показал своих сыновей в младенчестве

Эмин Агаларов показал поклонникам своих сыновей-младенцев. Певец опубликовал несколько снимков на своей странице в Instagram.

Публикация с архивными фотографиями была посвящена важному событию — сегодня у Али и Мики день рождения. В коротком ролике Эмин продемонстрировал несколько совместных фотографий со старшими сыновьями.

«Мои мальчики, моя любовь и гордость! Не верится, что так быстро летит время! С днем рождения, Али и Мика! Я вас люблю», — написал артист.

Instagram @eminofficial

В комментариях поклонники удивились тому, насколько разными растут мальчики-двойняшки. Однако, уверены фолловеры, кое-что общее у молодых людей, несомненно, есть — невероятное обаяние.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмин Агаларов поделился фото младшей дочери за роялем.