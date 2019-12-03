Украинская компания продлила на десять лет контракт по транзиту с «Транснефтью». Транспортировка проводится через украинский участок нефтепровода «Дружба».
Украинская компания продлила на 10 лет контракт по транзиту с «Транснефтью»
Сегодня, 15:46 | Светлана Шевченко Экономика Срочная новость 87
Транспортировка проводится через украинский участок нефтепровода «Дружба».
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