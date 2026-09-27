Взрослые теряются от шуток зумеров: деградация молодого поколения или другой язык

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 13 0

Филологи уверяют, что сленг подростков говорит не об упадке речи, а о смене юмора.

Почему взрослые не понимают сленг зумеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Филолог Ефремов: юмор подростков — не деградация, а эволюция языка

Родители и учителя все чаще оказываются в тупике, когда слышат от подростков фразы вроде «заскамил мамонта» или «альтушка для скуфа», однако это еще не означает деградацию языка. Об этом сообщает Валерий Ефремов — филолог, специалист в области культуры речи и лексикологии — в интервью для 5-tv.ru.

«Современные люди пишут короткими сообщениями в мессенджерах, в виде постов в социальных сетях. Современные люди не очень любят длинные тексты. Вот здесь, наверное, можно говорить о том, что языковая способность, речевая способность современного человека меняется», — рассказал специалист.

То есть меняется не язык, а то, как мы им работаем, как вербализуем свои мысли.

Валерий Ефремов уверен: то, что мы наблюдаем, — не деградация языка. Это эволюция юмора. Некоторые молодые люди вообще не понимают, почему смешны «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

«То есть они просто не могут понять, в чем и что здесь смешного. А, опять же, старшее поколение веселится от души, потому что видит все эти игры с лозунгами большевистскими, с какими-то нелепыми комбинациями слов и так далее. То есть юмор изменчив», — рассказал Ефремов.

У современных детей юмор сдвинулся в сторону визуального контента. Им недостаточно просто играть словами, недостаточно шутить или создавать каламбуры — им легче смеяться над картинками.

Валерий Ефремов также отмечает, что у каждой избушки свои погремушки, у каждого поколения свои шутки и юмор. То, что смешно современной молодежи, будет продолжать им смешно, когда они вырастут. Но то, что потом что-то изменится и появится нечто новое, тоже однозначно ясно.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый заместитель худрука Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов назвал зумеров умнее взрослого поколения.

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