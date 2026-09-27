В России начались учения сил ОДКБ

В России стартовали совместные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На территории полигона Чебаркульский состоялась церемония открытия командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2026», специальных учений «Поиск-2026» и «Эшелон-2026», — сказали в министерстве.

В открытии учений приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Мирлан Тургунбеков и руководители воинских контингентов.

Учения пройдут в Челябинской области. В них примут участие военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Эти мероприятия плановые. Их цель, в том числе, отработать вопросы, касающиеся операций по локализации приграничных конфликтов и разведки в интересах КСОР. Одна из задач учений — улучшение слаженности органов управления и войск.

Ранее на Сахалине завершились масштабные учения Тихоокеанского флота. Президент России Владимир Путин наблюдал за маневрами с палубы ракетного крейсера «Варяг». Главу государства сопровождал командующий флотом Виктор Лиина.

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