Заступился за покупателей: многодетного отца застрелили в волгоградском магазине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 83 0

Погибший сделал замечание агрессивному посетителю.

В Волгограде мужчина погиб после стрельбы в супермаркете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

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В Волгограде мужчина погиб после стрельбы в супермаркете

В супермаркете Волгограда произошла стрельба, в результате которой погиб 36-летний мужчина, вступившийся за покупателей во время конфликта с агрессивным посетителем. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в Красноармейском районе города на улице 50 лет Октября. По предварительным данным, 32-летний мужчина, находившийся у кассы, начал вести себя агрессивно по отношению к окружающим. Один из покупателей сделал ему замечание, после чего между мужчинами возникла ссора.

Когда конфликтующий направился к выходу, 36-летний местный житель пошел за ним, чтобы выяснить отношения. В этот момент оппонент достал оружие и открыл стрельбу. Очевидцы сообщили, что прозвучало около шести выстрелов.

После произошедшего стрелявший скрылся с места происшествия, однако позже был задержан по месту жительства. Возбуждено уголовное дело. У погибшего мужчины остались жена и четверо детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Национальной средней школе Банга в провинции Южный Котабато на Филиппинах произошла стрельба. В результате происшествия погибли три человека, включая предполагаемого стрелявшего. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Нападавшим оказался 16-летний ученик школы. Министерство образования Филиппин совместно с правоохранительными органами и местными властями начало выяснять обстоятельства произошедшего.

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