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Стас Михайлов вспомнил подробности последнего разговора со старшим братом

, 9:06 | Мия Субботина 85

Валерий Михайлов 30 лет назад разбился в авиакатастрофе недалеко от Красной поляны.

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Фото, видео: Instagram @stas_mihailoff

Российский музыкант Стас Михайлов в программе Бориса Корчевникова вспомнил подробности своего последнего в жизни разговора с братом Валерием. Мужчина погиб в возрасте 27 лет. Исполнитель не раз признавался, что считает смерть брата самой страшной трагедией в своей жизни.

«Мы стояли с ним на балконе. Он мечтал в то время о покупке „Жигулей“. Тогда это было недостижимо, конец восьмидесятых годов. Мы стояли и разговаривали. Он говорил: „Стас, вот возьму машину и поедем вместе с тобой по родственникам“», — вспоминает артист.

Instagram @stas_mihailoff

Старший брат Михайлова накрыл собой ребенка в момент крушения вертолета недалеко от Красной Поляны. Родственник артиста погиб, но мальчик благодаря ему выжил.

«Может он чувствовал, что-то ощущал. Конечно, мы хотим спасти человека, огородить его от неприятностей. Всегда жалеем, что не сделали чего-то важного в своей жизни. Если бы я знал, то сделал бы. Знал, что вертолет упадет, никогда бы не отпустил его от себя», — сказал музыкант.

Певец отметил, что многие вещи человеку в этом мире неподвластны. Судьбу изменить он не может. Но после, как считает исполнитель, нужно помнить тех, кто помогал тебе в этой жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хирург во время операции позволил Стасу Михайлову положить на грудь икону.

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