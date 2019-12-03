Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для РФ

Развитие военной инфраструктуры НАТО и расширение альянса — это потенциальная угроза для России. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Слова главы государства прозвучали в ходе совещания по развитию ВМФ России, которое прошло 3 декабря.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — отметил российский лидер.

При этом, подчеркнул Путин, НАТО создавали как ответ на Варшавский договор, которого давно не существует — а альянс продолжает развиваться. Сейчас военные расходы НАТО составляют порядка 70% от общемировой суммы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год.