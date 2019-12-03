  1. Пятый канал
  4. Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для РФ

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для РФ

, 18:19 | Анастасия Игонина Видео 281

Расходы альянса в военной сфере уже составляют 70% от общемировых.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Развитие военной инфраструктуры НАТО и расширение альянса — это потенциальная угроза для России. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Слова главы государства прозвучали в ходе совещания по развитию ВМФ России, которое прошло 3 декабря.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — отметил российский лидер.

При этом, подчеркнул Путин, НАТО создавали как ответ на Варшавский договор, которого давно не существует — а альянс продолжает развиваться. Сейчас военные расходы НАТО составляют порядка 70% от общемировой суммы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

19:18
Переписка с дамами легкого поведения усугубила политическое фиаско Зеленского
19:16
В США арестован сотрудник российской компании по обвинению в махинациях
19:08
Валерия призналась, что больше любит себя 50-летнюю
18:59
Вышел первый официальный трейлер фильма «Черная вдова»
18:49
Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы с дочерью
18:33
Венгрия попросила Россию о помощи в защите нацменьшинств на Украине

Сейчас читают

Тимати подарил Решетовой новый пикап от Илона Маска
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]