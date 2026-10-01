«Это неизбежно»: Путин раскрыл, что произойдет в случае прямого нападения на РФ

Путин: если на РФ нападут, встанет вопрос о применении всех вооружений

Вопрос о применении Россией всех имеющихся в ее распоряжении вооружений неизбежно появится в повестке дня в случае прямого нападения на Калининградскую область или другие российские территории. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент подчеркнул, что подобные заявления с российской стороны не являются попыткой запугивания. По его словам, речь идет об ответе на высказывания западных политиков о возможной войне с Россией в 2029–2030 годах, а также на военные учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов.

«Это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что особое внимание Москва обращает на заявления, касающиеся Калининградской области.

«Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград <…> В повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно», — заявил президент.

По словам Путина, в случае такого конфликта Россия столкнется с противником, обладающим значительным экономическим и военным потенциалом. Поэтому стране, как отметил президент, пришлось бы использовать свои конкурентные преимущества.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года проводится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб «Валдай» был основан в 2004 году. Название связано с местом проведения первой конференции — она прошла в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал клуба высоко ценится как в России, так и за рубежом. За время его существования в работе «Валдая» приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран мира.

С участниками ежегодных заседаний клуба с момента его создания традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» перешел от формата «рассказа миру о России» к практико-ориентированной работе по формированию глобальной повестки и квалифицированной, объективной оценке мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последующей дискуссии Владимир Путин затронул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение о конфликте на Украине.

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