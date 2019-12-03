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  4. Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

, 16:59 | Светлана Шевченко 121

Кроме того определены плановые доходы на 2021–2022 года.

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в будущем году запланированы доходы на уровне более 20 триллионов рублей. В 2021 году запланирован их рост почти на триллион рублей. Еще через год — еще на почти 800 миллионов.

Кроме доходов на будущие три года запланировано и увеличение расходов бюджета страны: с 19,5 триллионов рублей в 2020 году до 21,8 триллионов рублей в 2022 году.

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