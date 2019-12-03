Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в будущем году запланированы доходы на уровне более 20 триллионов рублей. В 2021 году запланирован их рост почти на триллион рублей. Еще через год — еще на почти 800 миллионов.

Кроме доходов на будущие три года запланировано и увеличение расходов бюджета страны: с 19,5 триллионов рублей в 2020 году до 21,8 триллионов рублей в 2022 году.