Саммит НАТО стартовал в Лондоне. В первый день много говорили о России

Саммит НАТО открылся сегодня в Лондоне. Страны альянса представлены на высшем уровне. Главы государств этим вечером посетят королеву в Букингемском дворце, затем соберутся на официальном приеме в резиденции британского министра.

На Даунинг Стрит прошла встреча по Сирии. Борис Джонсон, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в арабской республике с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Днем о перспективах развития и основных угрозах НАТО говорили Дональд Трамп и генсек альянса Йенс Столтенберг. Американский президент заявил, что североатлантическому блоку необходимо налаживать диалог с Россией.

«Россия хочет заключить соглашение о контроле над вооружениями, в том числе и ядерными. Мы тоже хотим этого. Мы думаем, что это было бы отлично. К соглашению можно подключить и Китай. Причем подключить его можно позже, а можно и прямо сейчас», — заявил Трамп.

Против гонки вооружений и холодной войны с Россией выступил и генсек альянса. Йенс Столтенберг заявил журналистам, что НАТО готова вести диалог с Москвой, несмотря на разногласия. Даже если отношения останутся напряженными, необходимо не допустить острой конфронтации — считает Столтенберг. Особенно в регионах, где присутствие выгодно обеим сторонам.

«Я всегда разделял принцип — чем выше широты, тем ниже напряженность. Мы по крайней мере должны стараться поддерживать сотрудничество со всеми странами Арктического совета, включая Россию. Необходим баланс. НАТО должна присутствовать в Арктике, но не допускать роста напряженности с Россией», — подчеркнул генсек альянса.

Завтра в Лондоне пройдет основное заседание саммита. Главной темой станут военные расходы европейских членов альянса и Канады. США требуют, чтобы все страны увеличили свои траты на оборону. И большая часть этих денег, по мнению Вашингтона, должна идти на закупку новой военной техники. Которую, в основном, и производят США.