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В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк

Анастасия Игонина Фото 20 364

Широкой общественности стала доступна информация о жизни и профессиональном пути мужчины.

Фото: личный архив Ирины Волк

Официальный представитель МВД Ирина Волк хорошо известна всем россиянам. Однако мало кому знаком ее родной отец — Владимир Волк.

Мужчина был иконописцем и художником, которого хорошо знали в профессиональной среде. Иконы, созданные мужчиной, украшают храм Архистратига Михаила в деревне Тихиничи в Беларуси. Хорошо известна и уникальная книга «Житие Макария» за авторством Волка — сейчас ее выставляют на аукционе раритетов.

Владимир Волк родился в 1939 году в Московской области и всегда тянулся к искусству. В 1969 году он окончил художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института, а в 1977 стал членом Союза художников СССР.

Не забывал Волк и о литературе, делая упор на притчи и поэзию. Так, в 1995 году вышел сборник его стихотворений «Окно», также включающий в себя рисунки и гравюры мужчины. Еще один сборник вышел в 2004 году, а в 1998 году была опубликована книга «Проша — житие великого ревнителя красоты».

О дочери Владимир Волк отзывался трепетно, называя ее Ирочкой. В своем автобиографическом эссе мужчина без устали хвалил таланты наследницы.

«Моя дочь прекрасно владеет пером. Она автор публикаций в различных журналах, а также монографий и научных статей по юридическим дисциплинам. А теперь уже и автор художественных детективных произведений», — писал он.

Владимира Волка не стало в 2015 году. Полгода спустя в Гатчине состоялась выставка, ставшая ретроспективой работ талантливого мастера. А его дочь — официальный представитель МВД Ирина Волк, выпустила книгу, посвященную воспоминаниям об отце.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Портрет женщины с гранатовым кулоном» пополнил коллекцию Русского музея.

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