Число пострадавших при взрыве газа в доме под Белгородом возросло до шести, об этом рассказали в региональной прокуратуре. По данным МЧС из-под завалов спасатели вытащили женщину, а после еще одного человека.

Известно, что в частично разрушенном доме были прописаны 24 человека, 18 были эвакуированы. По словам очевидцев перед тем, как произошло обрушение, из дома доносились крики людей.

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в селе Яковлевское в Белгородской области могла стать неисправность газового котла.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующую запись, на которой видно, как после хлопка газа сначала рухнула стена у первых двух этажей дома. А через некоторое время, на глазах у всех обрушился балкон третьего этажа и стена, расположенная выше.