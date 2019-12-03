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  4. Число пострадавших при взрыве газа в доме под Белгородом возросло до шести

Число пострадавших при взрыве газа в доме под Белгородом возросло до шести

, 21:54 | Алиса Маркова Видео 234

Из-под завалов спасатели вытащили живую женщину.

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Фото, видео: РИА Новости / Антон Вергун, 5-tv.ru

Число пострадавших при взрыве газа в доме под Белгородом возросло до шести, об этом рассказали в региональной прокуратуре. По данным МЧС из-под завалов спасатели вытащили женщину, а после еще одного человека.

Известно, что в частично разрушенном доме были прописаны 24 человека, 18 были эвакуированы. По словам очевидцев перед тем, как произошло обрушение, из дома доносились крики людей.

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в селе Яковлевское в Белгородской области могла стать неисправность газового котла.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующую запись, на которой видно, как после хлопка газа сначала рухнула стена у первых двух этажей дома. А через некоторое время, на глазах у всех обрушился балкон третьего этажа и стена, расположенная выше.

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