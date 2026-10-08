Почти полмиллиона рублей: как получить накопительную пенсию разом в 2027 году

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 17 0

На выплату претендуют женщины с 55 лет и мужчины с 60, но только при соблюдении главного правила.

Какая накопительная пенсия в 2027 году и как получить сразу

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Нилов: в 2027 году можно будет получить до 470 тысяч рублей накопительной пенсии

Получатели накопительной пенсии в 2027 году смогут рассчитывать на разовую выплату до 470 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил экс-председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, если ежемесячная выплата не дотягивает до 10% прожиточного минимума пенсионера, то всю сумму выдают разом. В следующем году при минимуме 17 395 рублей порог составит 469 665 рублей, а все, что выше, будут выплачивать каждый месяц по частям.

Эксперт подчеркнул, что на выплату накоплений сразу претендуют женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Главное условие — наличие накоплений, которые образовались из взносов работодателей до 2014 года. Чтобы рассчитать размер, всю сумму делят на 270 месяцев — этот срок ежегодно закрепляют законом.

Нилов добавил, что накопительную пенсию можно направить на участие в добровольной программе долгосрочных сбережений. Кроме того, он уточнил, что невыплаченные средства этого вида пенсии передаются по наследству.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как увеличить будущую пенсию почти в полтора раза.

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