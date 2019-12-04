«Надевайте стринги»: Хромченко объяснила, как не опозориться в новом платье

Известный российский стилист Эвелина Хромченко рассказала зрителям программы на федеральном канале, как выглядеть достойно в платье из трикотажа. По мнению специалиста, облегающие вязаные платья подойдут только женщинам с идеальной фигурой.

Однако наличие стройного подтянутого тела, по словам модного гуру, также не всегда гарантирует женщинам прекрасный вид в трикотажном платье. Эксперт посоветовала надевать под такой наряд специальное нижнее белье и бесшовные колготки.

«Если вы хотите носить трикотажное платье, то лучше выбирайте гладкое белье. И надевайте, простите, стринги. Это то, что поможет вам достойно носить вот такое платье», — порекомендовала стилист.

Эвелина Хромченко также высказала мнение о том, что чересчур обтягивающие платья из трикотажа в настоящий момент не в моде. По словам модного эксперта, лучше отдавать предпочтение безразмерным вязаным oversize-моделям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Эвелина Хромченко рассказала, как правильно подобрать непошлые ботфорты.