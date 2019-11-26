Эвелина Хромченко рассказала, как правильно подобрать непошлые ботфорты

Несколько сезонов подряд среди модниц пользуются популярностью высокие сапоги с эластичным голенищем. В эфире популярной передачи стилист Эвелина Хромченко показала, в каком из трех образов ботфорты смотрятся более удачно, пишет сайт Teleprogramma.pro.

По словам Эвилины, эти сапожки стали символом безвкусицы и пошлости со времен фильма «Красотка» с Джулией Робертс. Из-за этого некоторые девушки вынуждены выбирать более сдержанную и скромную обувь, чтобы не показаться вульгарными. Но модного провала можно избежать, если подойти к составлению образа с умом.

YouTube / Красный квадрат

«Их (ботфорты. — Прим. ред.) мы знаем по кино, например, по роли Джулии Робертс в фильме „Красотка“. Ботфорты того типа, которые показывали в фильме, являют собой порок. А вот те, что представлены на нашем подиуме, — нет», — сказала Эвелина Хромченко в эфире телепрограммы.

В наряде, который примерила левая женщина на фото, брюки перекрыли конец ботфортов и превратили их в обычные сапоги. Хромченко назвала эту комплектацию «беззубой».

Второй лук — спорный. Неблестящие ботфорты почти сливаются с колготками, и в общем наряд выглядит цельным. Но вот если бы здесь были колготки телесного цвета, эффект получился вульгарный.

Сапоги в правом образе гармонично сочетаются с одеждой за счет текстильных разделений, где основа — ботинки-челси. Такой универсальный аксессуар можно примерить как с платьем, так и с облегающими брюками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Брэдли Купера.