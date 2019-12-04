«Раздетые. Волосы обгорели»: пострадавшие о взрыве газа в доме под Белгородом

Мощный взрыв газа произошел в многоквартирном доме под Белгородом. В результате происшествия в поселке Яковлево один человек погиб, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие рассказали 5-tv.ru подробности произошедшего.

Марина Шевченко поделилась — во время хлопка она мыла посуду на кухне. Позади нее стоял пятилетний ребенок.

«Выключается свет, очень громкий хлопок. На меня полетела бытовая техника и вылетело стекло. В коридоре стоял огромный шкаф — забаррикадировал полностью проход. Мы все раздетые. Дети кричат. С улицы начали кричать кому помочь. Мне разгребли проход. И буквально вышли, и услышали, что осыпается дом», — поделилась женщина.

Еще один пострадавший Иван Макеев во время происшествия смотрел с супругой телевизор. Из-за сильного задымления семья не сразу смогла эвакуироваться из аварийного дома.

«Произошел взрыв. Пошел дым, смотрим двери выбиты. Стекла повылетали. Давай выбегать оттуда на лестничную площадку — там дым. Думаем не добежим. Побежали на балкон, подышать воздухом, кричали „помогите“. Начали выбегать вниз. Соседи начали выбегать — у кого-то волосы обгорели. Посмотрели на свою сторону — а уже ничего, все рухнуло», — рассказал пострадавший.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, на кадрах которого спасатели уносят тело погибшего при обрушении части дома под Белгородом.