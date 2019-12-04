Видео: Спасатели уносят тело погибшего при обрушении части дома под Белгородом

На данный момент аварийно-спасательные работы завершены. Из-под завалов были спасены шесть человек. Они были госпитализированы. Состояние троих оценивается как удовлетворительное. Одна женщина находится в критическом состоянии, за ее жизнь борются медики. Тем временем разборы завалов будут продолжаться и течение ночи.

Для эвакуированных из дома людей был развернут пункт временного размещения на базе детского лагеря «Прометей». Сейчас решается вопрос о расселении людей из полуразрушенного дома. Все оперативные службы работают на месте ЧП. Психологи МЧС также находятся на месте происшествия. В ликвидации последствий участвуют 209 человек, также задействовано 66 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи начали проверку по факту взрыва газа в доме под Белгородом.