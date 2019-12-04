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Видео: Спасатели уносят тело погибшего при обрушении части дома под Белгородом

, 2:03 | Алиса Маркова Внимание: шокирующие кадры! 77

Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов мужчину, которого искали в течение нескольких часов.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков, ВКонтакте @autobelgorod

5-tv.ru публикует кадры, на которых видно, как спасатели грузят в машину тело мужчины. Погибшего нашли спустя несколько часов после обрушения части дома, которое произошло после хлопка газа в многоквартирном четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области. ЧП случилось вечером 3 декабря. В результате произошедшего обрушилась стена здания.

На данный момент аварийно-спасательные работы завершены. Из-под завалов были спасены шесть человек. Они были госпитализированы. Состояние троих оценивается как удовлетворительное. Одна женщина находится в критическом состоянии, за ее жизнь борются медики. Тем временем разборы завалов будут продолжаться и течение ночи.

Для эвакуированных из дома людей был развернут пункт временного размещения на базе детского лагеря «Прометей». Сейчас решается вопрос о расселении людей из полуразрушенного дома. Все оперативные службы работают на месте ЧП. Психологи МЧС также находятся на месте происшествия. В ликвидации последствий участвуют 209 человек, также задействовано 66 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи начали проверку по факту взрыва газа в доме под Белгородом.

 

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