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Пилоты рассказали, что на самом деле происходит в кабине самолета во время полета

, 9:56 | Ниса Мурзанаева Видео 134

Один из летчиков заявил, что перелеты — это «часы скуки».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © James Lauritz

Несколько пилотов решили раскрыть правду о том, что на самом деле происходит в кабине самолета. Они анонимно поведали о своих занятиях во время полета на социально-новостном портале Reddit.

«Пилоты сидят в своих телефонах или все время читают газету», — сообщил один из работников авиа-индустрии.

Пассажир, вспомнивший былые времена, когда правила в самолетах еще не были такими строгими, рассказал, как летел в кабине экипажа. По словам мужчины, летчики после взлета разложили на приборной доске газеты и лишь изредка отвлекались на то, чтобы проверить показатели.

«Полеты — это часы скуки, прерываемые моментами ужаса», — заявил еще один пилот.

По мнению экспертов, в подобном поведении пилотов нет ничего страшного. Благодаря сложной компьютерной матрице большую часть полета самолет находится в режиме автопилота. Навигация, высота, скорость и другие показатели настраиваются автоматически. Однако летчики всегда контролируют данные на приборной панели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети опубликовали видео, в котором пилот разрешил дочке «порулить» пассажирским самолетом при посадке.

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