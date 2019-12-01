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Пилот разрешил дочке «порулить» пассажирским самолетом при посадке — видео

, 0:36 | Игорь Рязов Видео 98

Лайнер с людьми на борту заходил на посадку в Краснодаре, написала пользовательница, опубликовавшая ролик из кабины летчиков.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; YouTube / Татьяна Венгерская

Российский пилот разрешил своей 23-летней дочери сесть за штурвал пассажирского самолета перед посадкой в Краснодаре. Видео с таким заголовком на своем YouTube-канале опубликовала пользовательница Татьяна Венгерская.

Видео записано с экрана смартфона, на котором запущен Instagram. На кадрах за штурвалом самолета видно девушку, которая летит над городом. Рядом с ней сидит мужчина в одежде пилота. Он объясняет девушке, что нужно делать, и как на ее действия реагирует самолет.

«Дальше ковролина не упадет самолет», — шутит мужчина на видео.

В подписи к ролику Венгерская объяснила, что пилот посадил дочь за штурвал «ради хайпа и славы» в Instagram. По ее словам, девушка управляла самолетом, который был полон пассажиров. В момент съемки они пролетали над торговым центром «СБС Мегамолл» и заходили на посадку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жителе Санкт-Петербурга, который купил права на управление самолетом.

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