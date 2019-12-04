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Конгресс США поддержал резолюцию против участия России в G7

, 7:01 | Ниса Мурзанаева Видео 41

Документ не обладает юридической силой и носит исключительно рекомендательный характер.

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Фото, видео: PA Images\TASS

Палата представителей американского Конгресса большинством голосов поддержала принятие резолюции против участия России в предстоящих саммитах G7.

339 конгрессменов высказались «за» подписание документа. 71 член палаты представителей проголосовал против. Согласно принятому постановлению, РФ не сможет присоединиться к «большой семерке», не изменив внешней политики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока она не станет уважать территориальную целостность соседей и соблюдать стандарты демократического общества», — написано в документе.

Однако подобная резолюция в отношении России не имеет никакой юридической силы. Постановление носит исключительно рекомендательный характер. Президент США Дональд Трамп, например, считает, что лидер РФ Владимир Путин должен присутствовать на международном саммите. Американский глава призвал участников G7 вернуться к формату «большой восьмерки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп рассорился с лидерами стран G7 из-за России.

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