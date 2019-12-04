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Шансов выжить не было: в доме под Белгородом взорвалось огромное газовое облако

, 11:10 Эфирная новость 300

Поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена. Четверо из пострадавших находятся в реанимации.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Вергун, 5-tv.ru

В Белгородской области завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения многоквартирного дома. Из-под завалов извлекли тело одного погибшего. Сейчас уже ясно — жертв могло быть гораздо больше. Каким-то чудом остальные жильцы успели выйти из дома.

На месте ЧП работает оперативный штаб, разбор завалов продолжается. По данным МЧС, в результате происшествия повреждены восемь из 12 квартир, которые были расположены в доме.

Мощность взрыва говорит о том, что концентрация газа была очень велика. Он копился в одной или нескольких квартирах днем, когда все на работе, и взорвался от какой-то искры вечером, когда все с работы возвращаются.

Эпицентр пока не установлен, возможно, его и нет как такового, ведь взорвалось довольно объемное газовое облако. Моментально обрушились центральные квартиры с первого по третий этаж, а чуть позже и четвертый. Шансов выжить под этими завалами не было. Никто и не выжил. Все раненые — из угловых квартир. Просто по какому-то невероятному стечению обстоятельств в этом бетонном месиве оказался только один человек.

Валентин Трушнин с последней информацией.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры повторного разрушения дома в первые минуты после взрыва газа. На глазах у жителей дома и прибежавших на помощь очевидцах рухнул балкон второго этажа и стена четвертого.

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