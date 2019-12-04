Любвеобильный пассажир устроил дебош в самолете, получив отказ от соседки

Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Хабаровск. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 2 декабря.

Жительница Хабаровска обратилась в правоохранительные органы с заявлением на неизвестного ей мужчину. Она сообщила, что возвращалась самолетом домой из Новосибирска. Во время полета рядом с ней сидел житель этого города.

Чтобы легче перенести перелет, 37-летний мужчина употреблял спиртные напитки. В какой-то момент он начал приставать к 33-летней хабаровчанке, предлагая «познакомиться поближе». Получив отказ, любвеобильный новосибирец обматерил соседку.

Бортпроводники услышали ругань и вмешались в ситуацию. Они попытались пересадить пассажирку на другое место, но новосибирец воспротивился: вскочил и начал хватать ее за одежду и руки. Из заявления хабаровчанки следует, что тем самым мужчина причинил ей физическую боль.

Командир самолета потребовал, чтобы новосибирец сел на место и пристегнулся. Тот ответил попыткой силой прорваться в кабину пилотов. Потерпев неудачу, мужчина решил открыть дверь аварийного выхода во время полета. Бортпроводникам удалось не допустить и этого.

После приземления новосибирца задержали. До вытрезвления его поместили в хабаровский спецприемник. Позже в отношение него составили административные протоколы. Во-первых, за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Во-вторых, за невыполнение распоряжений командира самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом дебоше — семерых подвыпивших жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска.