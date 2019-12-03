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  4. Семерых подвыпивших жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

Семерых подвыпивших жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

, 13:41 | Василий Заика Видео 298

Члены экипажа воздушного судна вызвали наряд полиции прямо к трапу, когда увидели в каком состоянии находились пассажиры.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbo, Jeff Tzu-chao Lin, imagebroker/Manfred Bail

Семерых нетрезвых жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска. Как стало известно 5-tv.ru, группа подвыпивших мужчин намеревалась вылететь в Иркутск.

Во время посадки члены экипажа обратили внимание на «веселую компанию». Мужчины, от которых пахло алкоголем, с трудом могли разговаривать, их походка была неустойчива. Экипаж принял решение отказать подвыпившим пассажирам в перевозке. Прямо к трапу самолета были вызваны полицейские.

В результате семерых мужчин задержали. В отношении жителей Бурятии составили административные протоколы по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэперша Хофманита напала на полицейского в аэропорту «Пулково». Предварительно, артистка была пьяна.

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