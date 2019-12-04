Введение налога на самозанятых обсуждают в Госдуме

Госдума во втором чтении рассматривает законопроект о введении налога на самозанятых. Согласно документу, граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет четыре процента от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и шесть процентов – с компаниями.

Ранее подобный налоговый режим действовал только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Эксперимент оказался удачным. 260 тысяч россиян зарегистрировались в качестве самозанятых.

С 1 января 2020 года налог решено ввести еще в 19 субъектах, в том числе в Петербурге. С 1 июля будущего года мера распространится на все без исключения российские регионы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мобильном приложении «Мой налог», который позволяет самозанятым вести бухгалтерию в телефоне.