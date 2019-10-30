Мобильное приложение «Мой налог» позволяет самозанятым вести бухгалтерию в телефоне

Уже четверть миллиона россиян работают в статусе самозанятых. Такую цифру озвучили в ФНС. Начинающие предприниматели добровольно выходят из тени, а взамен получают налоговые льготы. Теперь вести свое дело легально стало еще выгоднее — всю бухгалтерию самозанятых бизнесменов будет вести специальный мобильный помощник. Екатерина Иванова продолжит.

Юрист Алена Животова начинала свое дело, как индивидуальный предприниматель. Но довольно скоро поняла: при объемах ее бизнеса иметь ИП просто невыгодно.

«В случае, когда ты регистрируешься в качестве индивидуального предпринимателя, у тебя есть обязанность ежемесячно сдавать бухгалтерскую отчетность, ты оплачиваешь налоги, пенсионные взносы, в ФСС отчисляешь, плюс либо 6%, либо 15% налога», — объясняет Животова.

Потому как только появилась возможность работать в статусе самозанятой, Алена сразу решилась на эксперимент и отказалась от ИП. Дела пошли в гору.

«У самозанятых в этом плане все гораздо проще — помимо отсутствия необходимости сдавать налоговую отчетность, ты оплачиваешь только налог с пришедших тебе сумм», — рассказывает юрист.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан — это ставка в 4% для физических лиц, 6% для юридических. Эксперимент по его внедрению стартовал 1 января 2019 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Смысл этого режима ни в коем случае не карательный, и каких-то специальных мер для условных нарушителей не предполагается. Речь идет о том, что он должен стимулировать граждан к занятию своим делом», — уточняет заместитель министра экономического развития Вадим Живулин.

Пилотный проект реализуется в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан. Благодаря мобильному приложению «Мой налог» бухгалтерию можно вести прямо в телефоне.

«Ты делаешь селфи, условно. Забиваешь паспортные данные, ИНН. Информация проверяется, и ты буквально там минут через 15 зарегистрирован в программе», — рассказывает самозанятая Алена Животова.

Для начинающего предпринимателя мобильный помощник — это еще и возможность сэкономить. Кассовый аппарат покупать уже не придется. Каждая операция фиксируется прямо на телефоне. Затем информация в режиме онлайн поступает в налоговую.

«Мы дали самозанятым гражданам простой, и удобный способ платить налоги. То, чего не было раньше. Сейчас все сделано максимально просто и комфортно. Все взаимодействие происходит посредством мобильного приложения. Не нужно ходить в налоговую инспекцию. Не нужно сдавать отчетность. Все расчеты налоговая делает самостоятельно за налогоплательщика», — говорит начальник отдела мониторинга и анализа управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС РФ Владимир Мальцев.

Претендовать на статус самозанятого могут те бизнесмены, у которых нет наемных работников, а выручка в год не превышает два миллиона четыреста тысяч рублей. Взамен предприниматель получает доступ к кредитам по льготным ставкам, снижение отчислений в социальные фонды. И главное — официальный статус. А это означает солидные контракты с крупными компаниями и серьезными заказчиками, которые просто не будут сотрудничать с подрядчиками-нелегалами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самозанятые граждане по всей России смогут начать вести бизнес по льготной налоговой ставке.