Львы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансовое и сексуальное предсказания

Гороскоп на 2020 год для Льва

Практически весь год на Львов будет положительно влиять Марс: придавать энергии, уверенности в себе, желание стремиться и достигать нового, стремление к лидерству и непревзойденности. Если вы благородно направите эту энергию, то в течение года вас ждут большие достижения. Это значит, что вам нужно не только самому стремиться к первенству, но и вдохновлять и направлять окружающих, становясь для них примером.

Одновременно с этим на часть Львов начнет негативно влиять Уран. Появится желание все делать по-своему, не идти на компромисс, непринятие договоренностей и обязательств. Особые сложности это может создать в личной жизни, но также повлияет и на деловую сферу.

Гороскоп 2020 для Льва по месяцам

Январь

В начале января, как показывает гороскоп, у Львов возможны конфликты с противоположным полом, недоразумения или проблемы в личных отношениях. Большую часть месяца основным лейтмотивом будет ваша позитивная энергичность, напористость и вера в себя, которые будут помогать вам достигать цели. В конце месяца снова возможны конфликты и борьба за власть, теперь уже больше в деловой сфере.

Февраль

Начало февраля станет конфликтным, но дальше все сгладится и с середины месяца вас ожидает пора гармонии и душевности. Гороскоп предсказывает, что этот период хорош для построения личных отношений. Возможна влюбленность или завязывание новых положительных знакомств. Это время также хорошо подходит для решения рабочих вопросов с помощью мягкости и компромисса.

Март

В марте вы будете склонны потакать прихотям и гнаться за чрезмерными удовольствиями. При этом вы можете забыть о работе и обязанностях. В таком случае Львов может ожидать неприятный сюрприз в виде просроченных счетов по оплате, сорванных дедлайнов по работе. Март вообще рискует стать для Львов самым запутанным месяцем в году.

Гороскоп предупреждает: возможно расточительство. В магазин лучше ходить со списком, чтобы избежать незапланированных и нежелательных покупок. Есть риск появления проблем в личных отношениях.

Апрель

Начало апреля, судя по гороскопу, будет очень позитивным. Собранность и уверенность в себе двигают вас к новым целям и приносят чувство самореализованности. Но львиная натура все равно даст о себе знать. В какой-то момент ваши амбиции перейдут границы возможного.

Однако с середины месяца, как показывает гороскоп, наступает период сильной конфликтности, чрезмерной гордости, резкости или даже агрессивности. В этот период вам будет сложно общаться с мужчинами и легче с женщинами. Агрессивность желательно будет сублимировать в сексуальность и романтику. Мужчинам полезно общаться с женщинами, а им — раскрывать женственность.

Май

В начале мая будет присутствовать нервозность, рассеянность и раздражительность. Отсутствие фокуса будет снижать личную эффективность и удовлетворенность собой. Решить эти проблемы можно несколькими способами. Однако самый простой — это внимание к самому себе.

Судя по гороскопу, помочь может попытка принять себя таким, каков ты есть. Любовь к себе, окружающим и вообще фокус на романтических или простых человеческих чувствах поможет пережить кризис. Помните: мысли формируют действительность. Лучшее решение в данном случае — думать о хорошем!

В конце мая наоборот, вы обретете уверенность в себе. В то же время будет продолжаться состояние мягкости и гармонии. Все это поможет вам провести конец мая максимально позитивно.

Июнь

Гороскоп показывает, что начало июня будет позитивным. Продолжается период, благоприятный для личных отношений, любви и гармонии. Вы испытываете особую мягкость, потребность в чувствах и красоте. Все это поможет вам укрепить уже существующие отношения или завязать новые. Впрочем, Лев в любом случае проявит свою индивидуальность: будь то укрепившиеся отношения или только сформировавшаяся пара. Так или иначе, страстям — быть!

На часть Львов начинает действовать планета Уран: заставляет все делать по-своему, добавляет непредсказуемости. Гороскоп предупреждает: это может сделать отношения неустойчивыми.

Июль

В июле основное влияние планет — позитивное, и также связано со страстностью и любовью. В вас присутствует позитивная настойчивость, что поможет во всех ваших начинаниях, требующих активности. В то же время ничто человеческое вам не чуждо! Львы в этот период переживут богатую палитру эмоций. Виновником этого станут не только звезды, но и страстная натура Льва.

Продолжается период мягкости и любви. Все вместе создает идеальное время для завязывания отношений. Однако гороскоп предупреждает: отношения по-прежнему могут быть не очень прочными и короткими.

Август

В августе многие Львы справляют день рождения. Это период концентрированности и возможности повлиять на судьбу. Отпразднуйте день рождения, поблагодарите Бога, родителей, окружающих людей за эту прекрасную жизнь. Подведите итоги прошедшего года, поблагодарите жизнь за все, что было. И помечтайте, чего бы вы хотели в новом году.

Сентябрь

Сентябрь, судя по гороскопу, будет хорош прежде всего для личной жизни и творчества. Вы будете чувствовать и видеть красоту повсюду. Постарайтесь как-то запечатлеть ее и передать людям. Раскройте свою творческую натуру, например, через фотографию. Звезды советуют Львам в этом месяце отвести больше времени самовыражению. Рукоделие, кулинария или живопись помогут вам открыть в себе ранее неизвестные таланты.

Также месяц будет хорош для устного и письменного формулирования своих мыслей: как для переписки, так и для творчества.

Октябрь

В октябре у Львов, как показывает гороскоп, проявится энергичность и решительность, так помогающие им в достижении целей. Старайтесь, однако, не только превзойти окружающих, а подать им пример, вдохновить, направить. Это будет больше соответствовать вашей благородной природе. Но и отдыхать тоже не забывайте: желающих просветиться в какой-то момент окажется слишком много! В таком случае правильнее будет взять передых, иначе есть риск перегореть.

В середине месяца может проявиться спутанность мышления, проблемы в коммуникации и раздражительность. Гороскоп же предупреждает: то будут временные трудности и серьезных проблем не принесет.

Ноябрь

Судя по гороскопу, весь месяц на вас продолжает позитивно влиять Марс: дает вам энергию на все ваши начинания, уверенность в себе, пробивные способности. Направьте энергию в верное русло. Спросите себя, чего вы хотели, о чем мечтали? Эти вопросы помогут вам максимально точно направить свои силы и не растратить зря энергию. Ведь когда ее много, мы иногда перестаем ее беречь.

Декабрь

В декабре к вашей энергичности добавится еще хороший фокус внимания. Это поможет двигаться к вашим целям. Этот месяц, как предсказывает гороскоп, хорош не только для рядовых достижений, но и для рекордов. Поднимите планку и поставьте перед собой высокие цели. Велика вероятность, что в этот период вы достигните по-настоящему стоящих результатов!

В начале возможна бестактность с вашей стороны или конфликты в личных отношениях. Но к концу все наладится.

Сексуальный гороскоп на год для Льва

Мужчины — Львы

Для Львов год в любовной и сексуальной сфере будет довольно успешным.

Периоды вашей повышенной мужественности и сексуальности: вторая половина января, вторая половина июля, период с середины октября по середину декабря. Период несдержанности импульсивности: вторая половина апреля.

Особое внимание женщин будет направлено на вас во второй половине февраля, с середины апреля по конец июля, во второй половине сентября. А также в первой половине ноября и в конце декабря.

Итого, наиболее успешным для отношений и сексуальной жизни окажутся июль и первая половина ноября. Апрель обещает яркие, но полные конфликтов отношения.

Женщины — Львы

Периоды усиления вашей женственности, привлекательности и самооценки будут во второй половине февраля, а также весь период с середины апреля по конец июля, во второй половине сентября, в первой половине ноября и в конце декабря. Неудачные промежутки времени с этой точки зрения: начало января, середина марта и начало декабря.

Повышенное мужское внимание к вам, судя по гороскопу, можно ожидать во второй половине января, второй половине июля и весь период с середины октября по середину декабря. Период конфликтов и раздоров: вторая половина апреля.

А вот вторая половина июля и первая половина ноября будут очень удачным для ваших отношений: вы можете встретить незабываемого любовника и провести с ним страстные месяцы или вывести ваши отношения на новый уровень. Но и тут следует быть осторожным. Положение звезд день ото дня меняется. Вам же придется отвечать за все поступки, совершенные в какой бы то ни было день.

Гороскоп предупреждает: вторая половина апреля и первая половина декабря обещают смешанное влияние: страсти будут кипеть, возможна и любовь, и ссоры, в общем яркие впечатления там тоже обеспечены!

Финансовый гороскоп на год для Льва

Для Львов год будет в целом финансово удачным.

В марте у вас возможны приступы расточительства. В апреле избегайте конфликтов с партнерами.

Особо удачными будут май, июнь и июль. Финансовые же неудачи возможны в октябре и ноябре.

В октябре, ноябре, декабре сделайте акцент на настойчивости и пробивных способностях — это принесет успех.