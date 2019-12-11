Девы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансовое и сексуальное предсказания

Гороскоп для Девы на 2020 год

Весь год Девы будут испытывать тоску по чему-то далекому и высокому. Хотя вы больше привыкли обходиться земным, в этом году для вас почему-то особо важными станут высшие идеалы и ценности. Возможны также ситуации запутанности или обмана. Просто не создавайте запутанность или недосказанность сами.

Также большую часть года в вас будет присутствовать особая уверенность в себе и ощущение поддержки судьбы.

Гороскоп на 2020 год для Девы по месяцам

Январь

Весь январь будет хорош для деловых достижений. Ваша организованность и сфокусированность помогут успевать больше обычного. В итоге многие дела выполнены, а вы чувствуете себя уверенно и испытываете удовлетворенность. Успейте насладиться этим периодом, так как он не продлится вечно.

Во второй половине месяца, как показывает гороскоп, очень вероятны сложности в личных отношениях. Конфликты, споры, эмоциональная неудовлетворенность — все это будет длиться до конца месяца. И на фоне вашей высокой самооценки может создать проблемы для отношений или привести к разрыву.

Февраль

В феврале у Дев продолжается период веры в себя и высокой самооценки. Однако в середине месяца, судя по гороскопу, возможны неорганизованность, спутанность мыслей, ошибки в документах и коммуникации. Этот период неблагоприятен для умственной работы.

Март

В начале месяца возможны конфликты, ссоры и противостояния, из которых вы выйдете победителем. Однако при этом тоже понесете потери.

Гороскоп утверждает, что для личных, романтических и сексуальных отношений март будет очень хорош. Сразу две планеты связанные с этим — Венера и Марс — позитивно влияют на вас. Ваше обаяние и страстность будут выше чем обычно, и вы можете рассчитывать на приятное знакомство или развитие имеющихся отношений.

Апрель

Гороскоп показывает, что апрель для Дев будет очень непростым. В начале месяца возможны конфликты из-за неправильно понятых слов и намерений. В конце ожидаются сложности в личной жизни: вы можете чувствовать, что вас не любят, испытывать неудовлетворенность личной жизнью.

Май

В начале мая будет лучше сконцентрироваться на работе, делах и достижениях. Это поможет отвлечься от сложностей в личной жизни. В конце месяца, однако, они вспыхнут с новой силой. Здесь будет сложно избежать ссор и разногласий с противоположным полом. Могут даже возникнуть мысли, что с ними всеми что-то не так. Гороскоп предупреждает: постарайтесь не сделать это своим убеждением. Даже если в мае что-то не сложится, будут и другие месяцы!

Июнь

В начале июня продолжается период, сложный для личной жизни. Во второй половине эта тенденция ослабевает. Вторая половина июня способствует организованности и планомерному достижению целей. Гороскоп показывает, что это время особенно подходит для работы и деловой активности.

Июль

Начало месяца благоприятно для работы и достижений. Вы чувствуете собранность, концентрированность, организованность. Вторая половина июля добавит сложностей в личной жизни. С одной стороны, будет присутствовать неудовлетворенность тем, что есть, с другой стороны — будет хотеться чего-то нового и увлекательного. Гороскоп предупреждает: все это не будет способствовать глубоким и постоянным отношениям.

Август

Август обещает подъем самооценки и общей веры в себя. Эта энергия будет способствовать вам во всех сферах жизни. Сделайте то, что вы хотели, но не решались сделать. Ведь уже положение звезд может измениться уже завтра.

В конце августа, как показывает гороскоп, начнется период высокой умственной сфокусированности: будет полезно поразмышлять над важными вопросами.

Сентябрь

В сентябре многие Девы справляют свой день рождения. Задумайтесь о том, как прошел предыдущий год и спланируйте следующий. Это поможет наилучшим образом распорядиться временем и энергией, которая будет у вас в следующем году. Сентябрь по-прежнему хорош для новых начинаний — благодаря вашей вере в себя и некоторой авантюрности.

Октябрь

В октябре Девы могут встретить любовь или укрепят уже существующие. К сожалению, эта любовная волна будет недолгой и неустойчивой. Она вряд ли приведет к серьезным отношениям. Однако поднимает самооценку — это уж точно.

Гороскоп предупреждает: задумайтесь, нужно ли вам мимолетное увлечение? Если нет — вы сможете контролировать процесс благодаря особой рассудительности, которая тоже имеет место у вас в октябре.

Ноябрь

Судя по гороскопу, ноябрь обещает небольшую, но позитивную поддержку. Начало месяца должно быть хорошим: вы чувствуете приток жизненных сил и внутреннюю уверенность. Продолжение тоже позитивное: в середине месяца собранность и контроль, а в конце — ощущение особой эмоциональной глубины.

Декабрь

В начале декабря вам лучше полагаться на мягкость и симпатии, чем на борьбу и отстаивание своих прав. Середина и конец месяца, как показывает гороскоп, обещают быть напряженными. Вы почувствуете себя несправедливо обиженным, что вас не оценили по достоинству. Также поведение окружающих может казаться нелогичным и ставить в тупик.

Сексуальный гороскоп на год для Девы

Мужчины — Девы

Девам год обещает не так много возможностей в любовной и сексуальной жизни.

Период позитивной мужественности и сексуальности ожидается в первой половине марта. Неудачные с этой точки зрения промежутки — во второй половине января и в первой половине июня.

Период позитивного женского внимания к вам ожидается в середине марта, второй половине августа, в середине октября и начале декабря. Периоды неудачные — во второй половине января, весь период с середины апреля по конец июля и конец декабря.

В целом наиболее позитивным для отношений будет март, а вот наиболее сложными — конец января и период с конца мая по начало июня.

Женщины — Девы

Женщинам — Девам 2020 год обещает немалые сложности в любовной и сексуальной жизни. Гороскоп показывает сложные периоды с точки зрения самооценки, сексуальности и привлекательности: вторая половина января, вторая половина апреля, конец мая — начало июня, середина июля и конец декабря. Позитивные периоды, когда вы будете расцветать как женщина: вторая половина марта, вторая половина августа и начало декабря.

Положительное мужское внимание вам обещает первая половина марта. А конфликтные периоды — вторая половина января и первая половина июня.

Судя по гороскопу, идеальным периодом для построения отношений для вас является март. Приложите все усилия, чтобы завязать отношения или сделать прорыв в уже имеющихся. В том числе возможны страстность и яркие позитивные впечатления. В то же время ожидается несколько сложных периодов, когда возможны ссоры, разрывы, одиночество: вторая половина января, конец мая — начало июня.

Финансовый гороскоп на год для Девы

Для Дев 2020 год будет финансово скорее удачным.

В конце января, судя по гороскопу, нежелательно брать и давать в долг, совершать большие сделки или покупки, принимать важные финансовые решения. В этот период вы можете мыслить необъективно и понести лишние траты.

В феврале вас ожидает финансовый успех, а в марте вы можете его закрепить за счет удачи и настойчивости. Апрель, май и начало июня — неудачные.

В августе, сентябре и октябре — особый финансовый успех. Ноябрь по инерции будет тоже успешным. В декабре возможны небольшие финансовые сложности.