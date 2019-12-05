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«Купальник ужасный»: Эксперт в мире моды раскритиковала стиль Макеевой на отдыхе

, 7:29 | Карина Бернтгольц Фото 43

По мнению критика Елены Бестави, звезда испортила свою фигуру, надев купальник, выполненный в черно-золотой гамме. В то же время фанаты актрисы в восторге от ее выбора.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Российская актриса и модель Анастасия Макеева в очередной раз порадовала подписчиков в Instagram «горячими» фото, сделанными на отдыхе в Дубае. Накануне звезда продемонстрировала сексуальное бикини, в котором прогуливалась по побережью, а на этот раз предложила фанатам оценить ее слитный купальник, выполненный в черно-золотистой гамме.

Теледива накрылась легкой накидкой под цвет купальника и провела соблазнительную фотосессию под золотыми куполами. Концентрация золотого цвета на снимке зашкаливала.

«Какие эмоции вызывает у вас такой видеоряд? Золотая женщина в золотом купальнике и с золотыми плафонами», — обратилась к фолловерам Макеева.

Instagram @makeevan

Поклонники были поражены сексуальным образом светской львицы и поочередно стали подбирать самые яркие эпитеты, для того чтобы описать пленительную красоту артистки.

«Очень красивая женщина!»

«Знойная женщина — мечта поэта!»

«Огненная леди!»

«Роскошная красотка», — отметили комментаторы.

А вот эксперт в мире моды Елена Бестави не разделила всеобщего восхищения. Она признала, что у Макеевой великолепные природные данные, однако, по ее мнению, купальник не смог подчеркнуть их.

«На мой взгляд, купальник ужасный. Он не дает возможности увидеть всю красоту ее фигуры. Рисунок на купальнике привлекает внимание к конкретным зонам и в итоге получается, что теряется красота фигуры. Да, он трендовый, но принт неудачный», — высказалась Бестави в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева в легкомысленном платьице показала, как проходит ее утро.

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