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«Навстречу счастью»: Макеева пробежалась по побережью в золотом бикини

, 16:19 | Анастасия Игонина Фото 51

Актриса и певица отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Анастасия Макеева поделилась с поклонниками жизнерадостными кадрами. На своей странице в Instagram артистка разместила фото и видео, сделанные во время отдыха в Дубае.

В ролике певица в длинном пляжном платье-халате и черной широкополой шляпе прогуливается вдоль побережья. Ветер эффектно раздувает полы наряда, приоткрывая взгляду публики купальник.

Instagram @makeevan

В цикле фотографий, также появившихся в социальной сети Макеевой, купальный костюм можно рассмотреть детально — это бикини золотого цвета. На снимках Анастасия бежит по берегу, широко улыбаясь и придерживая шляпу. В описании публикации актриса признается, что направляется «навстречу счастью».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Макеева в легкомысленном платьице показала, как проходит ее утро.

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