«Навстречу счастью»: Макеева пробежалась по побережью в золотом бикини

Анастасия Макеева поделилась с поклонниками жизнерадостными кадрами. На своей странице в Instagram артистка разместила фото и видео, сделанные во время отдыха в Дубае.

В ролике певица в длинном пляжном платье-халате и черной широкополой шляпе прогуливается вдоль побережья. Ветер эффектно раздувает полы наряда, приоткрывая взгляду публики купальник.

Instagram @makeevan

В цикле фотографий, также появившихся в социальной сети Макеевой, купальный костюм можно рассмотреть детально — это бикини золотого цвета. На снимках Анастасия бежит по берегу, широко улыбаясь и придерживая шляпу. В описании публикации актриса признается, что направляется «навстречу счастью».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Макеева в легкомысленном платьице показала, как проходит ее утро.