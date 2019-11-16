Анастасия Макеева в легкомысленном платьице показала, как проходит ее утро

Анастасия Макеева пококетничала с поклонниками, показав свои утренние процедуры. Певица записала ролик, который разместила в Instagram.

В кадре артистка появляется в нескольких домашних нарядах. Макеева то пьет кофе, опершись на комод, то играет с котом, то занимается с небольшими гантелями. В конце видео Анастасия заходит в комнату с нотами и поет песню, в которой желает всего наилучшего своим зрителям.

Instagram @makeevan

Некоторые поклонники почему-то решили, что Анастасию могут сглазить через экран.

«Настя, надевайте что-нибудь от сглаза, народ разный вас смотрит», — советуют они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Макеева эротично оголила грудь в образе Шахерезады.