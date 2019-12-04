Супруга сенатора Владимира Кожина Олеся Кожина-Бословяк была ограблена в Москве. По данным 5-tv.ru, неизвестный похитил у женщины сумку, в которой находился ноутбук Macbook Air 13, а также, вероятнее всего, деньги и документы. По предварительным данным, в момент ограбления Олеся Кожина-Бословяк находилась возле одного из столичных бизнес-центров в BMW X5. Обстоятельства произошедшего выясняются. Супруг пострадавшей Владимир Кожин занимал пост управляющего делами президента с 2000 года по 2014 год. Сейчас он является членом Совета Федерации от Москвы.
Супругу экс-управделами президента ограбили в Москве
4 дек, 23:44 | Алиса Маркова Происшествия 39
Жена сенатора Владимира Кожина Олеся Кожина-Бословяк лишилась сумки с ноутбуком.
Фото: РИА Новости / PR-департамент BOSCO
Читайте также
+4° 752 мм рт. ст.
93%
93%
64.19
0.05 71.11
0.05
0.05 71.11
0.05
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 0:10
- Прокопьев день: почему 5 декабря нельзя одалживать вещи
- 23:52
- Момент взрыва на нефтеперекачивающей станции в Татарстане попал на видео
- 23:44
- Супругу экс-управделами президента ограбили в Москве
- 23:28
- Владимир Путин заявил, что Россия выступает против милитаризации космоса
- 23:11
- Невеста Джейсона Стейтема рассказала, как почувствовала себя униженной
- 22:54
- Застреленный в Берлине Хангошвили участвовал в терактах в Ингушетии в 2003–2004 годах
Сейчас читают
Новости Lentainform
Загрузка...