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  4. Супругу экс-управделами президента ограбили в Москве

Супругу экс-управделами президента ограбили в Москве

, 23:44 | Алиса Маркова 39

Жена сенатора Владимира Кожина Олеся Кожина-Бословяк лишилась сумки с ноутбуком.

Фото: РИА Новости / PR-департамент BOSCO

Супруга сенатора Владимира Кожина Олеся Кожина-Бословяк была ограблена в Москве. По данным 5-tv.ru, неизвестный похитил у женщины сумку, в которой находился ноутбук Macbook Air 13, а также, вероятнее всего, деньги и документы. По предварительным данным, в момент ограбления Олеся Кожина-Бословяк находилась возле одного из столичных бизнес-центров в BMW X5. Обстоятельства произошедшего выясняются. Супруг пострадавшей Владимир Кожин занимал пост управляющего делами президента с 2000 года по 2014 год. Сейчас он является членом Совета Федерации от Москвы.

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