Супругу экс-управделами президента ограбили в Москве

Супруга сенатора Владимира Кожина Олеся Кожина-Бословяк была ограблена в Москве. По данным 5-tv.ru, неизвестный похитил у женщины сумку, в которой находился ноутбук Macbook Air 13, а также, вероятнее всего, деньги и документы. По предварительным данным, в момент ограбления Олеся Кожина-Бословяк находилась возле одного из столичных бизнес-центров в BMW X5. Обстоятельства произошедшего выясняются. Супруг пострадавшей Владимир Кожин занимал пост управляющего делами президента с 2000 года по 2014 год. Сейчас он является членом Совета Федерации от Москвы.