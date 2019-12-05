Водитель иномарки насмерть сбил рабочего на севере Петербурга (18+)

Сотрудник городского энергохозяйства погиб под колесами иномарки. Смертельное ДТП произошло на севере Петербурга на проспекте Энгельса недалеко от дома 43.

По информации 78.ru, бригада рабочих очищала трамвайные провода от наледи и снега. В этот момент мимо проезжал автомобиль Mazda. Водитель сбил одного из мужчин и скрылся с места ДТП.

На место смертельной аварии оперативно были вызваны экстренные службы. Однако спасти сбитого рабочего не удалось. Мужчина скончался от полученных травм. Сотрудникам правоохранительных органов удалось разыскать предполагаемого виновника аварии и задержать его. Вероятнее всего в момент ДТП он был пьян. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что трехлетний ребенок пережил клиническую смерть после ДТП в Петербурге.