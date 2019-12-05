  1. Пятый канал
  4. Водитель иномарки насмерть сбил рабочего на севере Петербурга (18+)

Водитель иномарки насмерть сбил рабочего на севере Петербурга (18+)

, 6:19 | Алиса Маркова Внимание: шокирующие кадры! 12

На проспекте Энгельса водитель Mazda сбил сотрудника городского энергохозяйства, который очищал от снега трамвайные пути.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Сотрудник городского энергохозяйства погиб под колесами иномарки. Смертельное ДТП произошло на севере Петербурга на проспекте Энгельса недалеко от дома 43.

По информации 78.ru, бригада рабочих очищала трамвайные провода от наледи и снега. В этот момент мимо проезжал автомобиль Mazda. Водитель сбил одного из мужчин и скрылся с места ДТП.

На место смертельной аварии оперативно были вызваны экстренные службы. Однако спасти сбитого рабочего не удалось. Мужчина скончался от полученных травм. Сотрудникам правоохранительных органов удалось разыскать предполагаемого виновника аварии и задержать его. Вероятнее всего в момент ДТП он был пьян. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что трехлетний ребенок пережил клиническую смерть после ДТП в Петербурге.

Читайте также

Видео: подросток потушил вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове больше чем утроилось
+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
64.19
0.05 71.11
0.05
Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца

Последние новости

6:28
Видео: Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике
6:19
Водитель иномарки насмерть сбил рабочего на севере Петербурга (18+)
6:13
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Алисы Стародубцевой
6:01
Maruv, Little Big, Чайф — 7 музыкальных новинок для вашего смартфона
5:46
«Всегда выныриваем»: Роза Сябитова рассказала о будущем «Давай поженимся»
5:28
При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 миллиарда рублей

Сейчас читают

Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца
«Я не знаю ее женой»: Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Фриске
Выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся с 2020 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]