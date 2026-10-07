Жизнь — игра: Виолетта Чиковани о том, как пережить неудачи

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 37 0

Знаменитость не разрешает себе тратить время на грусть.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Виолетта Чиковани: неудачи в жизни происходят не зря

Нельзя расстраиваться из-за жизненных неудач. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала певица и телеведущая Виолетта Чиковани на презентации сетевого канала.

«Воспринимать ее не как неудачу, а как удачу. Потому что все события, которые происходят в нашей жизни: победы, где-то провалы, где-то разочарования, они происходят не зря», — заверила артистка.

Она добавила, что нужно слушать только свое сердце, а не окружающих. Кроме того, необходимо заниматься любимым делом. А если из-за работы развивается депрессия, то необходимо сменить вид деятельности. И посвятить себя тому, что по-настоящему нравится.

Также Чиковани рекомендует не тратить время на грусть и депрессию, а относиться к этой стороне жизни более философски.

«Я воспринимаю жизнь как игру. Нужно отучиться, вообще отказаться от депрессии и не разрешать себе грустить. Как только ты начинаешь понимать: „Так, мне грустно“, не надо тратить на это время. Копайся в своей голове: „Почему грустно? Из-за чего? Что тебя не устраивает?“ Где-то, может быть, не везет, а где-то, может быть, ты поступаешь неправильно», — уточнила телеведущая.

Она добавила, что для таких рефлексий можно даже выделять отдельное время, снимать домик где-нибудь в лесу и анализировать себя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виолетта Чиковани начала работать диджеем. Она планирует гастроли в разных городах, но при этом не бросает другие проекты, в которых задействована.

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