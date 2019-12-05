Звезда «Ла-Ла Ленда» Эмма Стоун выходит замуж

После двухлетнего романа актриса Эмма Стоун и режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери объявили о помолвке. Бойфренд звезды фильма «Ла-Ла Ленд» опубликовал в Instagram снимок, на котором радостная артистка продемонстрировала подписчикам колечко на безымянном пальчике.

Instagram @davemccary

31-летняя актриса и 34-летний режиссер познакомились на съемках его программы. Длительное время звездная пара скрывала свои отношения. Впервые влюбленные посетили вместе светское мероприятие только в начале 2019 года. Помолвленные пришли на премию Гильдии американских киноактеров. За все время романа знаменитостей, папарацци удалось сфотографировать их в компании друг друга всего несколько раз.

Подписчики стали поздравлять Эмму Стоун и Дэйва МакКери с новым этапом в отношениях. Фанаты знаменитостей считают парочку идеальной и искренне рады предстоящей свадьбе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эмма Стоун стала героиней гипнотического клипа Пола Маккартни.