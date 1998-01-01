Эмма Стоун стала героиней гипнотического клипа Пола Маккартни

Голливудская актриса Эмма Стоун снялась в клипе Пола Маккартни на композицию «Who Cares» («кому какое дело») c последнего альбома британского музыканта «Egypt Station». Видео опубликовано на YouTube-канале Маккартни.

Согласно сюжету, один из основателей легендарных The Beatles играет роль странного психолога, на прием к которому со своими проблемами пришла героиня Стоун. Маккартни открывает ящик с гипнотизирующим кругом, глядя на который пациентка попадает в мир страшных мимов. Спастись от них ей помогает британец. В конце клипа актриса оказывается в пустой комнате, а рядом лежит газета с запиской, на которой написано «Не забудь захватить зонт».

Ранее Пятый канал рассказывал о новом клипе The Beatles, посвященном полувековому юбилею «Белого альбома».