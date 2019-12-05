Подследственный в наручниках сбежал на юго-западе Москвы. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Столичные правоохранители ведут розыск мужчины.
Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в районе улицы Наметкина.
Сегодня, 9:55 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 42
Столичные правоохранители ведут розыск мужчины.
Подследственный в наручниках сбежал на юго-западе Москвы. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Столичные правоохранители ведут розыск мужчины.
Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в районе улицы Наметкина.
Нашли ошибку?